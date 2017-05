Ivan De Vadder analyseert het politieke model van Bart De Wever

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft in een essay dat morgen in het boek "Onvoltooid Vlaanderen" verschijnt, uit de doeken gedaan welke richting hij uit wil met België, in een confederaal model. Politiek expert Ivan De Vadder analyseert het essay van de N-VA-leider.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Ivan De Vadder analyseert het politieke model van Bart De Wever

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft in een essay dat morgen in het boek "Onvoltooid Vlaanderen" verschijnt, uit de doeken gedaan welke richting hij uit wil met België, in een confederaal model. Politiek expert Ivan De Vadder analyseert het essay van de N-VA-leider.