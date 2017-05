Kort voor hij zijn 1 mei-toespraak zou houden in Luik werd Hedebouw benaderd door een onbekende man die hem iets toeriep en met een mes stak in de dij. Het Franstalige PVDA-Kamerlid raakte lichtgewond, maar gaf alsnog zijn toespraak voor hij voor een medische controle naar een ziekenhuis werd gebracht.

Eén dag na de feiten laat Hedebouw weten dat hij toch wat in shock is door het incident. "Realiseren dat iemand mijn fysieke integriteit heeft geschonden, dat is niet makkelijk om te verwerken. En bovendien heeft de dokter me gezegd dat het erger had kunnen zijn en dat ik geluk heb gehad", schrijft hij in een boodschap op Facebook.

"Nu de adrenaline wat is weggetrokken, begin ik op fysiek vlak pijn te voelen op de plaats waar mijn been gehecht is. Gelukkig ben ik goed omringd door familie en vrienden. Ook jullie steunbetuigingen en blijken van sympathie doen me veel goed", zegt hij ook. De dokter heeft Hedebouw twee weken arbeidsongeschikt verklaard. "We zullen zien of heel die periode nodig is, maar jullie zullen wel begrijpen dat ik me de komende dagen ga terugtrekken en de nodige tijd ga nemen om te herstellen."

