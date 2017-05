"Het zijn barre tijden. De wind, kameraden, waait hard en koud in deze stad." Tom Meeuws haalde in zijn eerste 1 mei-speech als Antwerps SP.A-voorzitter hard uit naar het Antwerpse stadsbestuur. Hij zei dat de beleidsploeg de happy few alles gunt en de zwakkeren in de kou laat staan. "Antwerpen is een soort laboratorium geworden voor asociale experimenten die niemand wil en waar wij allen van gruwen", zei hij nog. Meeuws pleitte dan ook voor een nieuw sociaal pact, waarin alle Antwerpenaren beter samenleven met respect voor de ander.

Paul Callewaert van het socialistisch ziekenfonds hekelde een regeringsbeleid van afbreken, wegsnijden en besparen, ook in de gezondheidszorg. "We hebben een duurdere en meer geprivatiseerde gezondheidszorg gekregen. We zijn hier niet getuige van de kracht van de verandering, maar van de klucht van de verandering."