"Reynders en Michel moeten potverdikke hun verantwoordelijkheid nemen"

Volgens SP.A-voorzitter Crombez zit de regering-Michel met een probleem. Hij vraagt zich af wat er precies gebeurd is in de zaak van de VN-vrouwenrechtencommisie. Hoofdrolspelers zijn de MR-kopstukken Michel en Reynders. Heeft Reynders gelogen tegen Michel of heeft Michel gelogen in het parlement?

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Reynders en Michel moeten potverdikke hun verantwoordelijkheid nemen"

Volgens SP.A-voorzitter Crombez zit de regering-Michel met een probleem. Hij vraagt zich af wat er precies gebeurd is in de zaak van de VN-vrouwenrechtencommisie. Hoofdrolspelers zijn de MR-kopstukken Michel en Reynders. Heeft Reynders gelogen tegen Michel of heeft Michel gelogen in het parlement?