Premier Charles Michel (MR) wil de opbrengst van de verkoop van aandelen in BNP Paribas niet alleen gebruiken om de schuld af te bouwen. "Niet investeren is een verarming later", zegt hij. "Het is wat mij betreft een beslissing die getuigt van gezond verstand."

Michel: "Schuld afbouwen en investeringen financieren"

