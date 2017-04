Komt de positie van de "oerminister" van deze regering in gevaar? "Hij is Teflon-Didier. Hij laat zich niet zo rap uit zijn lood slaan", stelt Johny Vansevenant in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Bovendien; als hij in gevaar zou komen, mogen we ervan uitgaan dat de hele regering in gevaar komt. Reynders is de minister met de langste ervaring en drukt zo naast de premier een zware stempel op de regering."

Minister Reynders is ook een erg cruciale figuur binnen regeringspartij MR, de enige Franstalige partij van de federale coalitie. "Binnen de Franstalige liberalen zijn er twee strekkingen, die van Michel en die van Reynders. Als Reynders zou geliquideerd worden, dan zou meteen de helft van de MR in opstand komen tegenover de premier. En het is onduidelijk wie hem zou vervangen", aldus Vansevenant.

Volgens de Wetstraatjournalist zal dit dossier minister Reynders niet nekken. "Er is natuurlijk nog een andere zaak die op Didier Reynders afkomt. Hij moet in juni gaan getuigen in de commissie Kazachgate (het schandaal rond de regularisatie van de zaken rond de omstreden Oezbeekse zakenman Patokh Chodiev). Het is niet duidelijk hoe hard de zaak tegen Reynders is, afwachten of hem dat in nauwe schoentjes zal brengen."