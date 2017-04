"Zoals ik gisteren in de commissie Buitenlandse Zaken heb gezegd, is België geenszins verheugd over de verkiezing van Saoedi-Arabië binnen die commissie", zegt Reynders in een reactie. "Ik betreur deze situatie ten zeerste, al konden we de deelname van Saoedi-Arabië niet voorkomen. Ik wil er alles aan doen om een herhaling in de toekomst te vermijden."

De minister lag vanmiddag zwaar onder vuur in de Kamer, waar premier Michel openlijk zei de stemming te betreuren. De Franstalige oppositie merkte een tegenspraak tussen de de woorden van de premier en die van minister Reynders.

Reynders zei gisteren en vandaag dat hij niet wist dat er een stemming zou plaatsvinden, terwijl er volgens Michel slechts een paar uur tijd was voor overleg tussen de diplomaat bij de VN en Buitenlandse Zaken hier. Met andere woorden: Buitenlandse Zaken wist wél dat er een stemming zou plaatsvinden.

"We horen dat de zaak is blijven steken op het kabinet van Buitenlandse Zaken", zegt Wetstraatjournalist Bart Verhulst. "Dat deze toch wel gevoelige kwestie niet tot in de hoogste regionen is geraakt, met name bij de minister zelf of bij zijn kabinetschef."