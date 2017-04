Eigenlijk had het niet tot een stemming moeten komen over de nieuwe leden voor de VN-Vrouwenrechtencommissie. Er waren evenveel kandidaten als vacante posten. In dat geval - een clean slate - wordt meestal gewoon vastgesteld dat de desbetreffende landen verkozen zijn en is er doorgaans ook geen voorafgaand overleg tussen de diplomatie en regering.

"Maar blijkbaar hebben de Verenigde Staten net voor de vergadering voor een stemming gevraagd en is de diplomatie in snelheid gepakt", weet Els Van Hoof. In "Villa Politica" zei Gwendolyn Rutten in dat licht het volgende: "Ik denk dat de diplomatie hier een fout heeft gemaakt. Soms gaan de dingen heel erg snel. Ik vrees dat we in de val van Donald Trump zijn getrapt."

Er was kennelijk maar een paar uur tijd om overleg te plegen tussen de diplomatie en het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Nochtans heeft de Belgische ambassadeur bij de VN heel wat ervaring. "Wellicht heeft hij dit onderschat en heeft de ambassadeur gewoon gehandeld onder het motto business as usual", denkt Parlementslid Van Hoof. "Het positieve aan deze discussie achteraf is dat de rode lijn nu wel duidelijk is geworden en dat het belang van vrouwenrechten nu misschien ook mag doordringen in de diplomatieke relaties."