"In een internationale organisatie als de Verenigde Naties schijnt het normaal te zijn dat er landen in komen te zitten met opvattingen die heel ver af staan van de onze. We moeten eens goed nadenken over wat we met een dergelijke commissie doen", zegt Peter De Roover, Kamerfractieleider van de N-VA, in een reactie aan VRT Nieuws.

Wat de N-VA betreft, hoeven we geen rekening meer te houden met zaken en beslissingen die uit die commissie voortkomen. "Een vrouwenrechtencommissie waar Saudi-Arabië mee de pen voert, kan voor ons geen enkele betekenis hebben. Dat kan voor ons geen maatstaf worden en zijn voor vrouwenrechten. Wat daarin gezegd wordt, kunnen we wat ons betreft verticaal klasseren."

Over de houding van België bij de stemming over de toetreding van Saudi-Arabië tot de vrouwenrechtencommissie, stelt De Roover vast dat er nog veel onduidelijkheid heerst. Ook na de antwoorden die minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gisteren in de Kamer gaf.

"Doorgaans wordt afgesproken om Europees met één stem te spreken, maar de cijfers lijken erop te wijzen dat dat hier niet gebeurd is. Ik denk echt dat we in dit soort zaken binnen Europa erop moeten aandringen om samen een signaal te geven. Een gezamenlijke neen was hier wel passend geweest."