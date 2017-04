In grote lijnen betekent het akkoord dat slachtoffers van terreur een herstelpensioen en een levenslange terugbetaling van alle medische kosten zullen krijgen, naar analogie met oorlogsslachtoffers.

Het is nog niet geweten of in het akkoord staat dat ook buitenlandse slachtoffers het statuut zullen krijgen. Als dat wel het geval is, riskeert de Belgische Staat te zullen opdraaien voor dure medische kosten van buitenlandse privéklinieken.

Het is ook nog niet duidelijk of de staat aan de slachtoffers een voorschot zal geven op verzekeringskosten om het bedrag daarna terug te vorderen van de verzekeringsmaatschappijen. Hierover bestond een groot knelpunt in de besprekingen binnen de commissie.

Het akkoord wordt volgende week voorgesteld. Vanuit de onderzoekscommissie 22/3 gaan de aanbevelingen naar de commissie Volksgezondheid voor de formalisering van de wetgeving rond het statuut van terreurslachtoffers.