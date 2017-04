Minister van Energie Bart Tommlein (Open VLD) vindt dat de overheid geen bank moet spelen. "Er is natuurlijk een verschil tussen advies geven en bank spelen. Wij vinden dat het geen kerntaak is van de overheid om aan iedereen leningen te geven. Het kan op een andere manier." Tommelein zegt dat Vlaanderen de energieomslag niet zal kunnen maken aan een tempo van 4 à 5.000 energieleningen per jaar. "De privaatbanken moeten mee op de kar en vandaag geven ze al leningen die goedkoper zijn dan de leningen van de overheid. Dat is een goede zaak."

Tommelein vindt dat de rol van de energiehuizen vooral adviserend moet zijn. "Zij moeten ervoor zorgen dat mensen effectief overgaan tot isolatie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie."