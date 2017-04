Publifin is een intercommunale van de provincie Luik, 76 Waalse gemeenten en de gemeente Voeren, die belangen heeft in allerlei holdings en bedrijven, die actief is in de media en de Waalse tegenhanger van Telenet heeft opgericht. Eind vorig jaar barste het Publifin-schandaal los, toen aan het licht kwam dat meer dan 20 lokale mandatarissen royale zitpenningen opstreken om in nep-adviesraden te zitten, de "sectorcomités".

Onder leiding van Stéphane Moreau is Publifin uitgegroeid dot de machtige economische groep die het vandaag is. Omwille van zijn macht wordt Moreau de Berlusconi van Luik genoemd. Maar nadat is uitgekomen dat vele politieke mandatarissen vergoedingen kregen voor vergaderingen waarbij ze niet eens aanwezig waren, kwam de werking van Publifin onder vuur te liggen. Het lijkt erop dat interne druk binnen de PS er nu toe heeft geleid dat Moreau ontslag heeft genomen.