"Als men zag wat er de laatste weken allemaal gebeurde, de tegenstanders en de media die allemaal achter die Macron gingen staan, moet men vooral blij zijn dat Le Pen in de tweede ronde zit. Het politieke debat kan nu echt op de toppen van de tenen gevoerd worden", zei Annemans in "De ochtend" op Radio 1.

Op de vraag of Le Pen kans maakt om president van Frankrijk te worden, antwoordde Annemans dit: "Het wordt voor Le Pen even moeilijk als voor Trump. Bij het begin van de verkiezingsavond zag hij iedereen zeggen: 81% zeker wordt het Clinton, zo moeilijk wordt het. Als Macron de keuze maakt om zich te laten fêteren door het regime, dat door de Fransen al opzij gezet was, dan is het debat nog helderder. Dan is het Le Pen die Frankrijk vernieuwd heeft, of zij nu wint of niet. Het gaat allemaal over haar. Zelfs diegene die het dan zou worden, Macron, zou dan alleen maar de president van de fractie tegen Le Pen zijn."

"Macron zwetst uit zijn nek", zegt Annemans. "Zijn enige programmapunt is: kies voor mij en tegen Le Pen. (...) Macron staat voor het bestendigen van het regime dat veel Fransen in alle opzichten willen veranderen en Marine Le Pen staat voor die verandering."

Macron ligt voor in de peilingen voor de tweede ronde, maar de komende twee weken zullen volgens Annemans zeer beslissend zijn. "We weten één ding zeker: niet de peilingen, niet de vroegere machthebbers die nu allemaal achter Macron staan, maar alleen die Fransen zelf, de mensen die de vrijheid hebben om te kiezen, zullen de vrijheid hebben om te kiezen en waarschijnlijk ook om hun eigen vrijheid te kiezen."