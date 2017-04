In het gesprek reageert Beke ook op de uitspraken van Open VLD-voorzitster, die gisteren in Het Laatste Nieuws zei dat "onze manier van leven zonder enige twijfel superieur is aan alle andere in de wereld". "Ik heb respect voor wie gelovig is, maar val er mij niet mee lastig. Geloof hoort thuis in de privésfeer. Doe thuis wat je wil, maar vraag van mij niet dat ik daar rekening mee houd", zo zei ze.

"Je moet toch altijd wat opletten met de woorden superieur", zegt Beke daarover. "Ik ben trots op onze westerse waarden die ingebed zijn in een culturele - en christelijke - traditie van zo'n 2.000 jaar oud. Het is toch paradoxaal om enerzijds te zeggen dat we een superieure cultuur hebben, maar dat ze anderzijds de godsdienstvrijheid op schop wil zetten."