Didier Reynders: onverstoorbare oude rot in het vak

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) wist naar eigen zeggen niet dat België voor Saudi-Arabië gestemd had over de lidmaatschap in de VN-vrouwenrechtencommissie. Niet iedereen gelooft hem. Maar wie is Didier Reynders?

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Didier Reynders: onverstoorbare oude rot in het vak

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) wist naar eigen zeggen niet dat België voor Saudi-Arabië gestemd had over de lidmaatschap in de VN-vrouwenrechtencommissie. Niet iedereen gelooft hem. Maar wie is Didier Reynders?