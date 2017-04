Vlaams minister Sven Gatz (Open VLD), bevoegd voor Brussel, roept op tot terughoudendheid in het politieke debat rond de Brusselse geluidsnormen. Hij reageert daarmee op de uitspraak van minister Weyts.

Volgens Gatz kloppen de uitspraken van zijn collega Weyts wel, namelijk dat de Vlaamse regering heeft afgesproken om bij de eerste kennisgeving van een overtreding van de Brusselse geluidsnormen het belangenconflict uit te roepen, maar is het niet goed om nu te communiceren over wat over enkele weken of maanden kan of zal gebeuren.

Het is nu van alle belang om naar een sereen klimaat te streven, zegt hij. "Het is nu beter om terughoudend te zijn met politieke verklaringen", aldus Gatz over de uitspraken van zijn collega in de Vlaamse regering.