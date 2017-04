Dat De Crem zich aan de rechterflank van de christendemocraten bevindt, is geen geheim. Hij is dan ook tevreden dat de partij zich de jongste tijd forser opstelt. Denk maar aan de oproep van Kamerlid Hendrik Bogaert om de dubbele nationaliteit af te schaffen, een reactie op de vele Belgische "ja"-stemmen in het Turkse referendum.

"De doffe klankkleur die we de voorbije twee jaar ten onrechte in onze communicatie hadden, is bijgesteld. Onze boodschap is ten gronde niet veranderd, sociaaleconomisch niet, maar ook niet op het vlak van normen en waarden. Maar er was een onderbelichting. Die correctie is er gekomen, en dat was nodig", aldus De Crem in De Standaard. "Het identiteitsdebat is ook voor christendemocraten erg belangrijk."