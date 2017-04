Rutten: "Ik ben voor eerlijke fiscaliteit, maar wil geen nieuwe belasting"

In de Kamer werd er vanmiddag gedebatteerd over de meerwaardebelasting. Open VLD is tegen de belasting die CD&V wil invoeren. In "Terzake" reageert Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten.

