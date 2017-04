Pas: "Bestaansreden van regering verdwijnt, komt communautaire nu wél op tafel?"

Barbara Pas (VB) stelt zich ernstige vragen over het uitstel van de begroting in evenwicht in 2018. "Dat was nochtans de bestaansreden van deze regering."

