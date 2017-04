In mei moet de Europese Commissie een oordeel vellen over de begroting en de budgettaire toestand van de lidstaten van de EU, dus ook over België. De Comissie gaat vooral na of er niet alleen eenmalige maatregelen worden genomen, maar een begroting in evenwicht in 2018 staat niet op het verlanglijstje van de Commissie, zegt Thyssen.

"Belangrijk is dat we in de volgende jaren samen, voldoende vooruitgang boeken op het structureel tekort. En wat betreft het structureel evenwicht dat men moet bereiken, dat was door de Commissie niet voor 2018 gevraagd, zegt Thyssen. "Dat kan ook later."

"België moet zelf met een mix van maatregelen komen om op het juiste moment de doelstelling van een structureel evenwicht op middellange termijn te bereiken", aldus de commissaris.