In het wetsontwerp staat ook een klokkenluiderregeling uitgetekend die werknemers die inbreuken melden, zou beschermen. De FSMA waarborgt daarin de geheimhouding van de klokkenluider en de wet zou hem beschermen tegen rechterlijke vorderingen of professionele sancties door de melding.

"Onze maatschappij en economie hebben alle belang bij een stevige en gezonde financiële sector. Daarin is er geen plaats voor misbruiken. Deze nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat marktmisbruik in de sector beter kan aangepakt worden. Daarom is het ook belangrijk dat we klokkenluiders voldoende bescherming krijgen", reageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt.