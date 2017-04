De oorspronkelijke ambitie van de federale regering was om de begroting in 2018 in evenwicht te krijgen. Maar dat bleek hoe langer hoe meer een moeilijke, zo niet onmogelijke taak.

Verschillende regeringspartijen hadden al laten verstaan om niet meer strikt vast te houden aan 2018, alleen Open VLD hield het been enigszins stijf.

Maar nu is het dus officieel: de federale regering van Charles Michel gaat niet meer voor begrotingsevenwicht in 2018. Het doel is nu 2019, het laatste jaar van de huidige legislatuur.