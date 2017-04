Het netelige dossier van de vliegroutes en de geluidsoverlast rond Brussels Airport raakt maar niet opgelost. "Vanaf 22 april geldt er nultolerantie", bevestigde Fremault vanmorgen. "We zijn daar altijd klaar en duidelijk over geweest." Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) suste meteen en gaf aan dat er in de politieke "geen absolute deadlines bestaan".

Na afloopt toonden Fremault en Vervoort zich ontgoocheld dat de federale regering nog altijd geen voorstel op tafel heeft gelegd. "We bevinden ons vandaag in een complexe situatie", aldus Vervoort.

"We hebben pas op 5 april de gegevens van de meetstations gekregen. Het gaat om 30.000 gegevens en de verwerking ervan neemt tijd in beslag", zegt minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

"Het is een dossier met een enorm economisch belang", zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). "Dan is het belangrijk dat je een luchthaven hebt die goed kan worden geëxploiteerd, die vooruitgang kan boeken en voor welvaart kan zorgen." Vlaams minister van Mobliteit Ben Weyts (N-VA) is verontrust: "Ik hoop op uitstel, zoniet ligt het serene klimaat aan diggelen."

Het dossier van de strenge Brusselse geluidsnormen voor vliegtuigen zit al maanden muurvast. Dat komt vooral omdat zoveel mogelijk omwonenden van de luchthaven liefst zelf zo weinig mogelijk geluidsoverlast hebben en de vliegtuigen liever een andere zone zoen overvliegen, waar ze zelf niet wonen. Op politiek vlak heeft zich dart vertaald in een stellingenoorlog tussen Vlaanderen en Brussel.