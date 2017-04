Omdat peilingen de afgelopen tijd in het buitenland getoond hebben dat ze er flink naast kunnen zitten, relativeert De Wever het slechte resultaat van zijn partij. Waar hij wel rekening mee houdt is dat peilingen een bepaalde sfeer creëren: “Je zit in de winning mood of de losing mood. Twee weken geleden zaten we nog in een winning mood, nu zou ik in een losing mood moeten zitten.”

De volgende federale verkiezingen zijn er pas in 2019 en De Wever blijft in dat licht optimistisch. "Met de resultaten die we kunnen voorleggen en de manier waarop de N-VA dat doet, kunnen we beter scoren naar de gewone verkiezingen toe." Hij denkt dat de kaap van 30 procent binnen het bereik blijft. "Ik blijf erin geloven dat wij een grote volkspartij zijn en kunnen blijven. We moeten niet pessimistisch zijn."