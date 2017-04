Dé grote verliezer van deze populariteitspoll is Maggie De Block. De liberale politica voerde bij de vorige peilingen steevast de populariteitslijst aan, maar nu vinden we haar pas terug op de zevende plaats. Als minister van Volksgezondheid werkt ze wat meer in de luwte en moet ze ook minder populaire maatregelen nemen. Dat kost haar kennelijk heel wat populariteit.

Wie wel vaak met zijn beleidsmaatregelen in het nieuws komt, is Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Hij maakt een sprong voorwaarts en duikt zo de top tien binnen, hij is de vierde N-VA-politicus die een plaatsje verovert in de populairste tien.

Bij de oppositiepartijen is Groen-voorzitter Meyrem Almaci de populairste, op plaats 16. Twee plaatsen lager vinden we met SP.A-voorzitter John Crombez de eerste socialist in de populariteitspoll. Bij Vlaams Belang blijft Filip Dewinter met een 28e plaats populairder dan zijn voorzitter Tom van Grieken.