Na de schandalen met Publifin en Publipart besloot de Vlaamse regering een inventaris te maken van alle mandaten van politici bij intercommunales in Vlaanderen. Er werden 206 structuren geïdentificeerd waar politici mandaten hadden, en het merendeel daarvan gaf bereidwillig de nodige informatie.

19 intercommunales doen echter alsof hun neus bloedt: bekende namen als C-Power, Interwaas en Microsoft Innovation Center Vlaanderen deden niet de moeite om een brief terug te sturen. 25 andere intercommunales deden dat wel, maar wijzen op de vennootschapswet, die hen niet verplicht om informatie te geven aan de Vlaamse overheid. Het gaat dan onder meer om Aquafin, Elia en Fluxys: de grootste spelers in de sector van de nutsvoorzieningen.

In het Vlaams parlement zijn alle partijen vandaag dan ook overeengekomen om de bewuste intercommunales, die bestuurd worden door leden van die partijen, aan te schrijven en hen met aandrang te vragen toch transparantie te verschaffen.

"Als we niet mogen beschikken over alle vergoedingen maken we als politici opnieuw een heel slechte beurt", zo zei bevoegd minister Liesbeth Homans in het parlement. Ze riep alle partijen op om hun bestuurders ook persoonlijk tot verantwoording te roepen, "anders wordt het heel moeilijk om een transparant overzicht van deze structuren te bezorgen".

Volgens N-VA-fractieleider Matthias Diependaele hebben de intercommunales wellicht gelijk als ze zich verschuilen achter de federale vennootschapswet. "Maar het is absoluut te veroordelen", zo stelde hij. "De boosheid in de samenleving over wat de afgelopen weken is gebeurd zou iedereen bij een dergelijke structuur moeten aanzetten tot transparantie", vond Björn Rzoska van Groen.