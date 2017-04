Eerst het relatief goede nieuws over het vertrouwen van de Vlaming in de politiek: het vertrouwen in de Vlaamse regering gaat er licht op vooruit en staat in de peiling op 62 procent. Ook het persoonlijke cijfer van minister-president Geert Bourgeois klimt wat, tot 57 procent. Maar de Vlaamse regering en zijn leider doen wel nog altijd een stuk slechter dan de vorige regering onder leiding van Kris Peeters. Voor de federale regering geeft 53 procent van de Vlamingen aan vertrouwen te hebben, al is slechts 5 procent echt overtuigd. Daarmee blijft de federale regering wat schommelen in de buurt van de vorige peilingen. Het vertrouwen in premier Charles Michel stijgt tot 72 procent, wat een stuk meer is dan zijn voorganger Elio Di Rupo.

Maar tegelijk stellen we vast dat de populairste politicus qua kiesintenties slechts 39 procent haalt, terwijl doorgaans pas vanaf 50 procent van een "staatswaardig" resultaat gesproken wordt. Bovendien vindt 43 procent van de Vlamingen dat onze politici niet in staat zijn om de belangrijkste problemen van de burgers op te lossen. Misschien hebben die minder goede cijfers wel te maken met de hele heisa rond de cumul van mandaten. 72 procent van de Vlamingen geeft namelijk aan dat een politicus géén bijkomende mandaten of functies mag uitoefenen.