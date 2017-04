In ons land geldt tot nader order opkomstplicht, als een van de weinige landen in Europa. Dat betekent dat alle stemgerechtigde Belgen moeten deelnemen aan de verkiezingen, al zijn we niet verplicht om effectief een stem uit te brengen.

Een kleine meerderheid van de Vlamingen wil die opkomstplicht echter zien verdwijnen en laten vervangen door enkel een recht om te gaan stemmen, blijkt uit de peiling. Voornamelijk arbeiders en gepensioneerde mensen zijn hiervoor te vinden.

34 procent vindt dan weer dat de opkomstplicht moet blijven bestaan. Het gaat dan onder meer om hogeropgeleiden en mensen die in stedelijke gebieden wonen.