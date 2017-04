Op de vraag of zijn partij het al dan niet eens zal zijn, antwoordde Peeters dat erover gediscussieerd zal worden. “We zullen in de loop van de dag en morgen zien of erover gestemd kan worden. De parlementsleden worden nu de nodige informatie verschaft.”

“Mijn voorzitter heeft heel duidelijk gezegd dat wij publiekelijk excuses hebben gevraagd. En collega (CD&V-minister van Justitie) Koen Geens heeft daarover gezegd dat er iets meer moet zijn dan het milderen van de toon. Vandaag zullen we kijken wat de discussie in de commisie is en het resultaat daarvan afwachten.” Het lijkt er dus op dat CD&V voet bij stuk houdt, maar intern nog moet overeenkomen hoe ver men de aanvaring verder op de spits drijft.

Demir zelf zei vanochtend in een korte reactie dat ze het in de commissie "nu vooral over de inhoud wil hebben".