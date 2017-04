"Als Europeaan ben ik voor het beschermen van de vrijheden, onder meer van opinie en van vergaderen", zegt hij in een reactie aan onze redactie. "Maar het gaat steeds verder, we hebben ook een verantwoordelijkheid voor de acties die we niet ondernemen, dan gaat het over schuldig verzuim. Wanneer we spreken over Europese waarden, normen en principes en we zien dan voorstellen voor referenda over zaken die in complete tegenspraak zijn met het respect voor een mensenleven, dan vind ik dat er een lijn getrokken is en dat Europa dit niet kan toelaten."

"De vraag is: waar ligt de lijn? Iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. Voor mij is het antwoord: hier. De vrijheid van opinie is in dit geval niet absoluut. We zullen de politieke discussie eerst hier moeten voeren en daarna een oproep moeten doen aan Europa."