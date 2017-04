De staatssecretaris benadrukt dat hij in het verleden al besliste om geen visa lang verblijf meer te geven aan importimams voor niet-erkende moskeeën. "Daar hou ik aan vast", zegt Francken, die zegt dat hij nog strenger wil zijn. "We moeten bijkomende informatie zoeken, zodat we onze dossiers maximaal kunnen motiveren om ze geen toegang meer te geven tot het grondgebied. Het is heel duidelijk dat Turkije via de Diyanet-moskeeën de propaganda van Erdogan wil verspreiden. Dat kan niet de bedoeling zijn."

"Daarnaast moeten we ook kijken naar de campagne die Turkse regeringsleiders hier komen voeren", zegt Francken. "Onze partij heeft al een voorstel ingediend om dat onmogelijk te maken. Ik denk dat dat belangrijk is."

Francken schaart zich ook achter het plan van Vlaams minister Liesbet Homans (N-VA) om ook de erkende moskeeën tegen het licht te houden. "Ik denk dat ze daar een sterk punt heeft gemaakt, maar dat is iets voor de collega's van de Vlaamse regering. Stap voor stap werken we in de goede richting."