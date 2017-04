Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijkt hoe dan ook gewonnen voor het idee. "Oké, let's do it", antwoordde hij op de tweet van Bogaert. Hij benadrukt wel dat het momenteel niet in het regeerakkoord staat. "Is dit een gedragen CD&V-partijstandpunt of een emotionele oproep", vroeg hij zich nog luidop af.

Ook Vlaams Parlementslid Ann Brusseel (Open VLD) vindt dat er na de uitslag van het Turkse referendum een debat moet komen over de dubbele nationaliteit. "Ik heb begrip voor de vraag naar meer dan één nationaliteit omdat ik weet dat identiteit meerlagig is. Maar het is beter wat nationaliteit betreft om juridisch een strakkere lijn aan te houden, precies omwille van de politieke implicaties zoals deze. Ik kan niet aanvaarden dat men als EU-burger in die mate politieke steun kan geven aan een gevaarlijke dictator aan de buitengrenzen van de EU."