Duitstalige Gemeenschap mengt zich liever niet in in conflict over geluidsnormen

De Duitstalige Gemeenschap wil niet ingaan op de vraag van de Vlaamse-Brabantse gemeente Steenokkerzeel, om een belangenconflict in te roepen tegen de Brusselse geluidsnormen. "Men verwacht ook niet van ons dat we ons in het conflict mengen", zegt minister-president Oliver Paasch.

