ACOD bevestigt bij monde van adjunct-secretaris Eddy Hendryckx dat er een akkoord is, dat zo snel mogelijk aan de achterban zal worden voorgelegd. "De contacten daarvoor worden nu gelegd en tegen dinsdagmiddag verwachten we duidelijkheid, maar ik twijfel er niet aan dat dit in orde komt", zegt Hendryckx. We hebben een verdedigbaar antwoord gekregen in verband met onze grootste bezorgdheden, zoals de eindeloopbaanregeling." Hendrycx stelt dat het akkoord op dat laatste vlak verder gaat dan tot nu toe het geval was in de akkoorden die ACOD niet ondertekende.

De acties van de ACOD-loodsen, met eerst een staking en vervolgens nog stiptheidsacties waarbij de loodsen maximaal gebruik maakten van hun rusttijden, veroorzaakten vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag lange wachttijden in de scheepvaart, met een rij van een dertigtal schepen die wachtten op beloodsing op het piekmoment.