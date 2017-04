"We gaven in ons gesprek deze drie voorbeelden om aan te tonen dat we via onze doelgerichte aanpak en communicatie iedereen willen doen beseffen dat hij of zij bij ons terechtkan. Want we weten dat dit te weinig bekend is", vervolgt Keytsman.

"Het is wel juist dat de eerste kwartaalcijfers van 2017 opnieuw stijgen", geeft Keytsman toe. "Dat bespraken we ook met haar. De stijging is flagrant en sterk. Maar de cijfers zijn ook een momentopname en de eigenlijke details kennen we nog niet. Dus communiceren we er ook niet over."