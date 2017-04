Demir staat erom bekend recht voor de raap te zijn. Zo haalde ze meteen na haar aantreden als staatssecretaris in februari fors uit naar het centrum voor gelijke kansen Unia, dat volgens haar te veel focust op één grond van discriminatie, met name afkomst. Ze had ook stevige kritiek op Unia-juriste Rachida Lamrabet. Die had in een Knack-interview als theatermaakster en in eigen naam uitspraken gedaan over het boerkaverbod. Lamrabet is deze week ontslagen.

Enkele dagen geleden zat de staatssecretaris samen met Unia. "Ik zou niet zeggen dat de plooien gladgestreken zijn", zegt Demir in het interview. "Wat mij wel tevreden stemt: Unia zei dat het aantal meldingen over diverse gronden van discriminatie nu sterk verhoogd is: van 55-plussers, van mensen met een handicap, van mensen met hiv..."

"Per dag komen er bijna twee keer zoveel meldingen binnen dan voordien. Dat betekent dat de Belg de weg gevonden heeft. Dat is wat ik verwacht van Unia: dat iederéén er terechtkan. En zo wordt ook het perceptieprobleem opgelost."