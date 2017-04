Kamerlid Karolien Grosemans (N-VA) reageerde na afloop tevreden over de uitleg van de minister. De commissieleden hebben daar geheime documenten en geclassificeerde beelden kunnen bekijken.

Wel is het volgens haar nog niet duidelijk of Belgische F-16's nu al dan niet betrokken waren bij de aanval die meer dan honderd burgers gedood heeft in de Noord-Iraakse stad Mosul. De internationale coalitie tegen de terreurgroep IS voert nu een onderzoek en het blijft dus wachten op de resultaten. In afwachting vraagt Grosemans wel dat iedereen zich zou onthouden van commentaar en verdachtmakingen om de veiligheid niet in het gedrang te brengen.

Als er duidelijk is over wie er achter de aanval op 17 maart zit, zal dat verslag van de coalitie worden aan het federale parket, dat dan moet onderzoeken of er fouten zijn gemaakt. De minister zal dan bekendmaken of Belgische F-16's al dan niet betrokken waren bij de aanval.

Grosemans ergert er zich wel over dat het "oppositielid dat het onmiddellijk samenkomen van de commissie gevraagd had, met vakantie in het buitenland is en dus niet aanwezig was.

Wouter De Vriendt (Groen) die wel aanwezig was, toonde zich achteraf tevreden "met de ruime en gedetailleerde informatie" die minister Vandeput, al had dat eerder sneller gekund. Wel zei De Vriendt dat "de Belgische luchtmacht steeds zeer voorzichtig te werk gaat".