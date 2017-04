Sinds eind vorige week is er veel commotie over de mogelijke betrokkenheid van Belgische gevechtsvliegtuigen bij een aanval op Mosul waarbij tientallen burgerslachtoffers vielen. Belgische F-16's voerden op die dag bombardementen uit in het gebied, maar het blijft onduidelijk of zij betrokken waren bij die bewuste aanval.

Journalist Martin Chulov van de Britse krant The Guardian meldde afgelopen weekend op Twitter dat het Amerikaanse ministerie van Defensie de betrokkenheid van het Amerikaanse, Britse, Franse en Belgische leger bij de aanvallen neerschrijft in een rapport. Officiële bevestiging gaf het Pentagon echter niet, klonk het bij de Amerikaanse ambassade in Brussel.

De oppositie in ons land drong aan op een snellere bijeenkomst van de Kamercommissie die de buitenlandse zendingen van Defensie opvolgt. De vergadering had normaal gezien pas binnen drie weken moeten plaatsvinden, maar dat is dus vervroegd naar vandaag.

Minister Vandeput geeft er achter gesloten deuren tekst en uitleg bij wat hij weet over de mogelijke betrokkenheid van de Belgische F-16's. Die "achter gesloten deuren" is niet naar de zin van SP.A-Kamerlid Dirk Vander Maelen. "Ik neem geen genoegen met de transparantie à la N-VA. Een commissie achter gesloten deuren met zwijgplicht voor de parlementsleden. Deze kwestie is een openbaar debat waardig. De samenleving heeft het recht om te weten wat Belgische vliegtuigen ginder doen of niet doen."

Vander Maelen beklemtoont dat de operatie boven Irak volledig conform het internationaal recht is, dat hij die mee heeft goedgekeurd en dat hij daar blijft achter staan. "Maar ik protesteer tegen het feit dat Defensie veel minder informatie geeft dan andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. België moet naar hun voorbeeld veel meer open communiceren op wat we daar doen en op welk moment. Dat is iets wat de minister tot op heden weigert."

Vanmorgen stelde Vandeput al dat hij de resultaten van het onderzoek van de internationale coalitie over de aanval in Mosul wil afwachten.