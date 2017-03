Na een reeks adviezen en verder overleg was het wachten op de regering om met een definitieve kaart voor de beschermde bossen op de proppen te komen. Die ligt nu op tafel. Bedoeling is om 12.262 ha bijkomend te beschermen. Dat is iets minder dan oorspronkelijk gepland.

De verdeling is als volgt: 5.137 ha in Antwerpen, 2.773 ha in Limburg, 2.207 ha in Vlaams-Brabant, 1.786 ha in Oost-Vlaanderen en 359 in West-Vlaanderen.

Nu de ontwerpkaart door de regering is goedgekeurd volgt binnen de zestig dagen een openbaar onderzoek. Zo kunnen belanghebbenden hun eventuele bezwaren en opmerkingen formuleren.