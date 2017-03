"Als Eric Van Rompuy blogt, dan spettert het venijn in het rond, meestal richting N-VA", schrijft Peter De Roover in zijn blog. Volgens hem illustreert Van Rompuy dat CD&V het niet gemakkelijk heeft om weer "een herkenbaar profiel mét kans op electoraal succes te zoeken". Hij is niet bepaald vriendelijk voor zijn CD&V-collega een heeft het over "de venijnstroom die schijnbaar onuitputtelijk uit de oude bron EVR gutst".

Vooral de verwijten van Van Rompuy over trumpianisme en populisme liggen De Roover zwaar op de maag. "Het zou overdreven zijn te beweren dat EVR dag en nacht druk doende is om de positieve sfeer en het onderlinge vertrouwen in deze meerderheid op te krikken. Het is ons in elk geval nooit echt opgevallen. Zelf keek ik na het lezen van de blog even diep in eigen hart om vast te stellen dat over de loyauteit die de N-VA in de Kamer voor deze meerderheid aan de dag legt bezwaarlijk geklaagd kan worden. Dat kan niet altijd gezegd worden van…"

Toch wil De Roover naar eigen zeggen constructief zijn. Dat Van Rompuy de uitslagen van centrumpartijen VVD en CDA in Nederland bemoedigend noemt, kan hij alleen maar beamen. "Handjeklap Eric, want dat vind ik ook. In Nederland zou ik zeker voor één van die twee partijen kiezen gezien de inhoud van hun programma. Van mij hadden ze nog meer stemmen mogen halen want ik vind het verdomd spijtig dat VVD en CDA niet gewoon met z’n beidjes een kabinet kunnen vormen. We konden dat regeerakkoord dan gewoon overnemen."

De Roover nodigt Van Rompuy uit "de lijn te volgen van CDA-voorman Sybrand Buma en de opstelling van VVD-lijsttrekker minister-president Marc Rutte". "Wedden dat het vertrouwen in deze meerderheid er met sprongen op vooruit gaat? Gewoon doen Eric! Het moet niet altijd kommer en kwel zijn met die blog van jou."