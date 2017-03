Weyts: "Heropening slachthuis Tielt niet aan de orde, laat staan uitbreiding"

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft ervoor gezorgd dat het slachthuis in Tielt tijdelijk de deuren moet sluiten, na onrustwekkende beelden over de gang van zaken daar. Dat het slachthuis nu via juridische weg die beslissing wil omzeilen, kan Weyts niet bepaald appreciëren. Ook een eventuele uitbreiding is voor hem absoluut niet aan de orde.

