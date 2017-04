Auteur: Sara Van Poucke

Sara Van Poucke Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is er niet over te spreken dat het slachthuis van Tielt naar de Raad van State stapt om de sluiting ongedaan te maken. "De démarches van het slachthuis van Tielt verbazen mij uitermate", zei hij in "Villa Politica".