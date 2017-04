"Zoals overal gebeurt, hebben wij samen met de SP.A de samenwerking geëvalueerd", zegt Brys. "In samenspraak met de leden hebben we besloten om op eigen kracht verder te gaan. Omdat we denken dat onze visie er klaar voor is, dat Genk er klaar voor is. SP.A was absoluut een waardevolle partner, maar we denken dat het beter is voor beide partijen als we apart verder gaan."

Nochtans viel Angelo Bruno van SP.A Genk naar eigen zeggen van zijn stoel bij het horen van het nieuws. "De laatste maanden hadden we wel wat meningsverschillen over het dossier Essers", aldus Bruno. "Maar we werken al twaalf jaar samen. We hebben zoveel groene en progressieve dossiers klaar gekregen samen. Ik denk dan aan de vergroening van het centrum van Genk, de Stiemerbeekvallei en de ontwikkeling van de Klaverberg. Misschien dat ze de beslissing hebben gemaakt in de euforie bij het zien dat ze zo'n goede peilingen hebben in Genk."

Volgens Brys is de beslissing er niet gekomen door het dossiers Essers. "We hebben met het kartel inderdaad een aantal vooruitstrevende keuzes kunnen maken", aldus Brys. "Maar we denken die nog beter te kunnen maken als we alleen verder gaan." SP.A Genk wil alvast opnieuw rond de tafel zitten met Groen om het kartel nog een kans te geven. "De deur blijft open staan", aldus nog Bruno.