"Wat voor de N-VA in deze populistische en Trumpiaanse tijden telt, is niet wat er uiteindelijk wordt gerealiseerd maar wel de communicatieve en electorale perceptie", schrijft Van Rompuy. Hij verwijst hiermee naar naar de mediaoptredens van de kopstukken Bart De Wever, Theo Francken, Zuhal Demir en Liesbeth Homans.

"Ondertussen zit de N-VA in de federale regering waar ze voortdurend botst met haar coalitiepartners. Niemand wil de val van de regering maar kan deze slijtageslag nog twee jaar duren? Op de banken in de Kamer heb ik voortdurend het gevoel van NOT IN MY NAME als ik de N-VA bezig hoor", aldus Van Rompuy.

"En toch zitten we hiermee in de regering? Het is een gevoel dat ik in die 34 jaar parlementslid nooit heb gehad. Elke partij heeft zijn eigen identiteit maar een minimum aan vertrouwen en loyauteit is de basis van elke regering die wil besturen", schrijft Van Rompuy.