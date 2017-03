Groen juicht de oproep toe, maar wijst erop dat Open VLD aanvankelijk op de rem stond in het dossier. "We vragen aan de regeringspartijen om eindelijk de daad bij het woord te voegen. Want na gelijkaardige oproepen in het verleden is in de feiten nog niets veranderd", zeggen Wouter De Vriendt (Kamer) en Wouter Van Besien (Vlaams parlement, foto).

Groen vroeg al eerder voor een verbod op de export van wapens, zowel in de Kamer als in het Vlaams parlement. "De resolutie van Groen die om een verbod vraagt ligt voor in de commissie. De resolutie pleit voor een verbod op uitvoer. We vragen ook om de handelsrelaties fundamenteel te herdenken. Onze regeringen mogen niet langer economische missies naar dat land doen. En Europa moet energie-onafhankelijk worden van Saudi-Arabië, want de inkomsten die dat land krijgt, worden gebruikt om Jemen plat te bombarderen", aldus De Vriendt.