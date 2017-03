Voorlopig is ons land zo'n 725.000 euro opgehaald voor noodhulp aan de getroffen landen in Afrika. In Nederland is dat veel meer, al ruim 10 miljoen euro. Daarom is deze week gestart met een campagne met reclamespots op de zenders van VRT, Medialaan (VTM) en SBS (Vier).

Ook de regering wil de Belgen een duwtje in de rug geven. "Om iedereen aan te moedigen om een gift te doen, heb ik beslist om het ingezamelde bedrag te verdubbelen", aldus de minister.

De Croo rekent erop dat de Belgen hun hart laten zien. "De toestand is ongezien. In Jemen, Zuid-Soedan, Somalië en Nigeria lijden 20 miljoen mensen aan levensgevaarlijke ondervoeding, onder wie meer dan een miljoen kinderen. We hebben het te goed om dit drama te laten gebeuren."