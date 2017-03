"Het is aan de burgemeester van Antwerpen om in te schatten waarom hij het advies van het federaal parket (om geen persconferentie te geven, nvdr) naast zich heeft neergelegd, maar toch gemeend heeft onmiddellijk te moeten communiceren", zegt Beke.

"Er is zenuwachtigheid en ik kan dat begrijpen, maar de vraag is dan hoe men daarop reageert. In Londen heeft men gezegd: keep calm and carry on, wij gaan daar niet op een overdreven manier op reageren. Als er informatie zou zijn die de handelingen van de burgemeester van Antwerpen rechtvaardigen, dan is het aan hem om daar duidelijkheid over te verschaffen.

Meer duidelijkheid verwacht Beke ook over het feit dat de verdachte autobestuurder de avond voor het incident al was opgepakt, maar weer werd vrijgelaten. "Waarom heeft men wanneer de man is opgepakt niet het onderzoek gedaan dat geleid heeft tot de vraag: zitten we hier met een potentiële terrorist?, zoals men daar de dag nadien wel over gecommuniceerd heeft", vraagt Beke zich af.