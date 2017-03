De vraag rijst of de partij niet eerder schoon schip had moeten houden in de Luikse afdeling en lokale kopstukken Stéphane Moreau en André Gilles, die centraal staan in het schandaal, opzij had moeten schuiven. "Met veel bescheidenheid" zegt Di Rupo dat hij niets afwist van "de sectorcomités, hun werking en de houding van deze of gene".

Moreau (directeur bij dochterbedrijf Nethys) en Gilles (voorzitter van Publifin) zijn momenteel geschorst. Volgens Di Rupo is het "denkbaar" dat ze uit de partij worden gezet. Indien ze door de bevoegde partijcommissie niet worden uitgesloten, "zullen ze nooit meer deel kunnen uitmaken van een partij-instantie. Dat is momenteel mijn aanvoelen".

Hij sluit ook uit dat Gilles of Moreau binnen twee jaar op een PS-lijst zullen staan bij de verkiezingen. "Op moreel en ethisch vlak is dat uitgesloten, laat daar geen twijfel over bestaan. Er zal daarover een beslissing in die zin worden genomen", verwacht Di Rupo.