Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) komt straf uit de hoek in z’n nieuwe boek over Europa. "In De Kloof: is Europa nog van ons?" legt hij de grote pijnpunten van Europa bloot én stelt harde remedies voor om de Unie weer uit het slop te halen. In "De afspraak" geeft hij meer uitleg.

Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) komt straf uit de hoek in z’n nieuwe boek over Europa. "In De Kloof: is Europa nog van ons?" legt hij de grote pijnpunten van Europa bloot én stelt harde remedies voor om de Unie weer uit het slop te halen. In "De afspraak" geeft hij meer uitleg.