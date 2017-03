Premier Charles Michel (MR) heeft die artikels en koppen in de Turkse kranten vandaag "opruiend en kwetsend" genoemd en heeft kritiek geuit op de campagnestrategie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. België is niet te spreken over de Turkse kritiek op een lid van de Belgische regering.

Die kritiek is niet nieuw, merkte staatssecretaris Zuhal Demir vanavond op. Zij is van Koerdische afkomst en dat verklaart de Turkse hetze tegen haar. Probleem is dat die campagne tot hier doorspijpelt en Demir al maandenlang haatmails en bedreigingen van mensen in ons land krijgt. In één geval is daar al iemand veroordeeld wegens doodsbedreigingen.

De problemen in Turkije moeten in Turkije blijven, zegt Demir, die hier naar manieren wil zoeken om beter te kunnen samenleven. Racisme is voor haar dan ook meer dan enkel blanke Belgen die mensen van vreemde afkomst beledigen of discrimineren.